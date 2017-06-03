《兩岸星期人物》飛上枝頭成鳳凰 陸京東董娘「奶茶妹妹」章澤天

中時電子報
章澤天
以優異成績保送清華的章澤天，也是校園風雲人物。（圖/大陸網站）

大陸的網路經濟造就了馬雲、王衛等一批富豪崛起，同時也讓一群「素人」因為網路而成名天下，網紅的威力勢不可擋。然而當年一杯奶茶、一張照片，也徹底改變了章澤天的命運，從眾所皆知的「奶茶妹妹」，搖身一變成為大陸知名的網路企業京東董娘，中間究竟發了什麼轉變，而她與創辦人劉強東的戀情又如發展，都將在此一一介紹。

現年24歲的章澤天，是江蘇南京人，高中就讀於當地知名學府- 南京外國語學校，曾獲得大陸全國健美操大賽亞軍，擁有國家一級運動員資格。2009年因為一張身穿校服且手持奶茶的照片，迅速在網路社群中爆紅，也因此讓「奶茶妹妹」成為她的代名詞。2011年因優異成績獲保送清華大學人文資優班就讀，2013年進入南京電視台實習，隔年加盟江蘇衛視著名節目《最強大腦》第二季，成績優異的她，也順利在2015年從清華畢業。

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2009年仍就讀高二的章澤天，因為這張拿著奶茶的照片而一夕於網路爆紅。（圖/大陸網站）
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畢業於南京外國語學校的章澤天。（圖/大陸網站）

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不僅只是網紅、章澤天也是畢業於清華大學的「學霸」之一。（圖/大陸網站）
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2014年美國華府中國留學生的春節晚會，「奶茶妹妹」章澤天（圖右）亦被邀請為主持人之一。（圖/新華社）

在清華就讀期間，曾申請赴美國巴納德學院（Barnard College）交換的章澤天，於紐約攝影圈中，認識了當時也在哥倫比亞大學（Columbia University）就讀的劉強東。2014年4月，兩人的戀情終於紙包不住火，被媒體發現而曝光，一年後劉強東求婚成功，兩人於2015年登記、並在10月份遠赴澳洲舉辦婚禮，羨煞不少網友和親友團。婚後不久，奶茶妹妹即升級為「準媽媽」，並於去年初順利產下一女。

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「奶茶妹妹」章澤天（圖右）和京東商城總裁劉強東（圖左）婚後不久，即傳出懷孕的消息。（圖/大陸網站）

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以「奶茶妹妹」紅遍華人世界的章澤天，現已是一個女兒的母親了。（圖/大陸網站）
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「奶茶妹妹」章澤天爆紅後，眾多高中時期的照片也陸續湧現，此為訓練體操時的照片。（圖/大陸網站）

時年22歲的章澤天與41歲的劉強東傳出熱戀時，曾遭到廣大網友質疑，各種惡毒且不堪的言論滿天飛，甚至連此事背後有馬雲公關團隊操刀的傳聞都出現。但兩人走入婚姻、並成為父母後，各種公開秀恩愛和甜蜜的表情，確實粉碎了不少惡毒的傳言。不願被視為花瓶的她，在陸續接掌公司財政大權後，透過多項投資和持股，在最新出爐的《富豪雜誌》排行榜中，力壓萬達少東王思聰，成為最年輕的富豪榜首，並與夫婿以388.2億人民幣（約1,717.5億台幣）名列第29名。

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近年主導京東財務的章澤天（圖左），先前與微軟創辦人比爾蓋茲（圖右）餐敘，討論公益基金的合作。（圖/奶茶妹妹Instagram）

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陪著老公劉強東（圖右）出訪各國的「奶茶妹妹」章澤天（圖左）。（圖/奶茶妹妹Instagram）
大爆料！章澤天採訪透露和劉強東分工明確

擁有亮麗外表、姣好身材的奶茶妹妹，雖然很多人總喜歡調侃，認為她父親是會斯通投資集團總裁章麗厚，本身出身就優於他人；但即便是別人眼中的富二代，至少她走出了自己的一條路，也在經營投資方面，對外證明了她的能力與才識，對內更馭夫有術，讓劉強東對她是信服且呵護有加。雖非麻雀，卻真正飛上枝頭變鳳凰，成為後輩「網紅」們學習的對象之一。

(中時電子報)

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