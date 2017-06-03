法網》天候不佳 喬柯維奇苦戰闖16強
前兩輪以直落三過關的衛冕者喬柯維奇在法網第3輪陷入苦戰，對上單打排名41的阿根廷好手舒瓦茲曼(Diego Schwartzman)，喬帥首盤就失利，前3盤輸掉了2盤，一直打到第4盤才回神，接連以兩個6-1逆轉成功，晉級16強。
身高170公分的舒瓦茲曼腳步靈活，充分在紅土上發揮機動優勢，加上天候不佳、場地潮溼削弱了喬柯維奇的球威，讓他開場打得很挫折。第2盤喬帥用了6個破發點才攻下舒瓦茲曼的發球局，扳平比數。新教練阿格西在第3盤時來到現場，但喬帥一直打到第4盤才找回節奏。
舒瓦茲曼從未戰勝過世界前10的選手，喬柯維奇賽後表示：「我預料到這是場艱困戰鬥，大量的底線攻防與艱困的條件，我也要恭喜舒瓦茲曼打了一場好比賽。」最後的比數為5-7、6-3、3-6、6-1、6-1。
(中時電子報)
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