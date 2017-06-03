NBA》復仇不缺席 勇士科爾G2有望回歸

勇士總教練科爾(右)與助理教練麥克布朗。(美聯社資料照)

一如外界預期，總冠軍賽首戰勇士大獲全勝，全隊上下沉浸在甜蜜復仇的快感。根據ESPN報導，總教練科爾背傷、頭疼、噁心的症狀減緩，而且總冠軍戰的行程較為寬鬆，球團樂觀看待科爾第2戰能在主場回歸。

上季科爾因傷病缺席大半球季，由代理教練路克華頓幫他寫下了73勝歷史紀錄(記在科爾頭上)，還附送一座年度最佳教練(也是科爾的)。今年季後賽科爾舊病復發，代理教練麥克布朗又率隊寫下歷史性的季後賽13連勝。無論自己能否親自領軍，科爾身邊總是會出現超優秀的代班人才。

去年勇士痛失冠軍，原班人馬與新加盟的杜蘭特都急著找騎士詹姆斯復仇，這當然也包括科爾在內。去年季末科爾回歸，總冠軍賽7戰遭到逆轉其實是他自己砸的鍋。今年勇士奪冠希望濃，若科爾沒有機會親手復仇，未免有些遺憾。

(中時電子報)