國師陳博志唱反調 反諷：小英應該要很高興才對！

國師陳博志表示，他提出建言，蔡總統（圖）應該要很高興才對啊！（資料照片，姚志平攝）

這次基隆淹成這樣，眼前基隆最需要的真是軌道嗎？身為蔡總統重要經濟政策智囊的陳博志公開「唱反調」，提出「前瞻預算得緩一緩」，資深媒體人黃暐瀚轉述，陳博志說：「蔡總統應該要很高興才對啊！」

黃暐瀚表示，陳博志透過電話，指會提建言，是因為他知道台灣有很多人羨慕日本那樣軌道鋪滿全國的狀況，但軌道建設畢竟是上一個世紀的事情，根本不是甚麼「前瞻」的做法，台灣眼前當務之急，是必須提升產業的競爭力，而非刻意去照顧「某部分人」。

黃暐瀚在東網評論指出，他問陳博志公開「唱反調」，難道不怕蔡總統不高興嗎？陳博志說：「不會啊！蔡政府不是一開始就說了，要謙卑，是最會溝通的政府？所以我提出這些看法與意見，蔡總統應該要很高興才對啊！」

但小英總統真因此開心嗎？黃暐瀚指出，從林揆的作法，政府壓根就沒考慮陳博志的建議，只想「繼續下鄉說服」、「降低反對壓力」，沒想過討論，沒考慮重編，沒打算真的溝通，這還算「最會溝通的政府」嗎？頂多算是「最有自信說服別人的政府」罷了。

陳博志提建言已過4天，黃暐瀚喊話：蔡總統您聽到了嗎？有這樣願意跟您說真話的資政，其實，您真的應該高興才對！

(中時電子報)