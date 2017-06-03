NBA》詹姆斯：騎士的大患 在於杜蘭特

勇士隊杜蘭特飛身灌籃，騎士隊詹姆斯追趕不及。(美聯社)

總冠軍賽G1慘敗之後，騎士主將詹姆斯再度見識了勇士今年的超群戰力，對於這場敗仗，他其實沒什麼可說的。「結果就是你看到的這樣，沒有如果、或者、但是。」詹姆斯賽後表示，「我們得設法面對這個艱困的挑戰。」

對於眼前的困境，詹姆斯只用了兩個字母來解釋：「KD」，正是新加盟的杜蘭特(Kevin Durant)讓一支原本已經是最強球隊的勇士變得所向無敵。詹姆斯說：「勇士季外補進了一位擁有絕佳籃球智商的進攻奇才，這是讓他們如此強大的原因。」2012年，詹姆斯率領熱火擊敗杜蘭特、韋斯布魯克、哈登領軍的雷霆，當年杜蘭特才23歲。如今杜蘭特是4度聯盟得分王，加上53.7%的投籃命中率，絕對是聯盟各隊的惡夢。

不管例行賽或是季後賽，杜蘭特確實一直都是對手最大的威脅，他總冠軍賽首戰繳出38分、零失誤，是史上第3位達成這項完美紀錄的球員(前兩位是麥可喬丹、俠客歐尼爾)。騎士必須盡快想出辦法對付杜蘭特，否則將無勝利可能。

(中時電子報)