退巴黎協定 克魯曼：川普為反對而反對

對於美國總統川普宣布退出巴黎氣候協定，是為了振興美國經濟，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼撰文批評。(圖片取自nytimes)

對於美國總統川普宣布退出巴黎氣候協定，是為了振興美國經濟，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）1日在紐約時報專欄撰文表示，表示，川普此舉根本就是為反對而反，只逢歐巴馬政策必反的惡意，而不是基於經濟考量。

川普執意退出巴黎協定，根本與維護美國國家利益無關，因為若依照巴黎協定行事，美國經濟仍會表現良好。川普的行動也與民族主義無關，而是出自於惡意。

目前採用「低排碳經濟」會是主要靠電力運行的經濟，例如電動車、電熱能等，大部分電力將取自於非汙染來源，例如風力、太陽能發電，或一部分核電。

克魯曼認為，這種「低排碳經濟」下，幾乎與目前的生活型態相比沒有差別。民眾仍會駕車、冬天住宅有暖氣可禦寒、夏天有冷氣可消暑。在「低排碳經濟」下，而且因為太陽能和風力發電技術進步，已大幅壓低成本，能源儲存成本也可望遞減，所以成本並不會貴太多。但改用低排碳能源另會帶來許多益處，最明顯的是空氣汙染對人體健康的影響將降低，人民健保費用可望減少。

巴黎協定因應氣候暖化問題，幾乎各種所需的技術已到位，過渡到低排碳經濟看來是相當容易的事。為什麼還有許多人一心一意要阻撓緩和氣候變遷的行動，甚至破壞全球好不容易已凝聚共識的進展？

克魯曼認為，在緩和氣候變遷上做得太多，只不過浪費一些錢；做得太少，卻會毀了人類文明。若說川普此舉是為了煤礦工人，也說不通。克魯曼認為應積極捍衛工人的健保、殘障和退休金給付，並設法提供替代就業機會，而不是假裝假如少盡一點環保責任，就會找回他們即將流失的礦場工作。

克魯曼指出，煤礦業2016年有97%的政治獻金是捐給共和黨人，這些右翼反環保人士所要維護的對象之一，正是煤礦工業的獲利。今天美國右派人士似乎不是針對特定議題唱反調，而是自由派支持的，他們就反對；自由派痛恨的，就是好事」。對共和黨而言，某個議題即使已有科學上證明，仍不算數，若能破壞任何與前美國總統歐巴馬有關的政策，那就更好。

克魯曼強調，這些說法聽起來似乎很「卑鄙」、「報復心重」，不應作為決定重大政策的理由，但若從白宮新主人的人格特質來看，就不難理解。

(中時電子報)