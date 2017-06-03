不斷更新》豪雨襲台！6月3日全台停班停課一覽

集團連線報導
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新北市豪雨成災。（杜宜諳攝）
首波梅雨鋒面來襲，加上西南氣流侵襲，驚人雨勢造成多處淹水、道路坍方。（杜宜諳攝）

今年首波梅雨鋒面來襲，加上西南氣流侵襲，驚人雨勢造成多處淹水、道路坍方，各縣市政府也陸續公布今（3）日晚間及明日停班課資訊。

● 6／3全台停班停課狀況如下：

◎北部地區

【台北市】照常上班、照常上課。

【新北市】照常上班、照常上課。

石門區乾華國小、平溪國中、瑞芳區鼻頭國小、濂洞國小、萬里區崁腳國小：停止上班、停止上課。

金山區：三和國小、萬里區大鵬國小：照常上班、停止上課。

【基隆市】照常上班、照常上課。

【桃園市】照常上班、照常上課。

【新竹縣】照常上班、照常上課。

尖石鄉：秀巒、石磊、新光及玉峰國小停止上課。

【新竹市】照常上班、照常上課。

【苗栗縣】泰安鄉：停止上班、停止上課。

◎中部地區

【台中市】照常上班、照常上課。

和平區：照常上班、停止上課。

大林國民小學、中和國民小學、福民國民小學：明天停止上班、停止上課。

【彰化縣】正常上班上課。

【南投縣】照常上班、照常上課。

仁愛鄉、信義鄉：停止上班、停止上課。

水里鄉民和國小、民和國中、竹山鎮大鞍國民小學、國姓鄉港源國民小學、鹿谷鄉

和雅國小：停止上班、停止上課。

【雲林縣】照常上班、照常上課

【嘉義縣】照常上班、照常上課。

阿里山鄉：停止上班、停止上課。

梅山鄉太和國民小學：停止上班、停止上課。

太興國民小學、仁和國民小學、太平國民小學：照常上班、停止上課。

【嘉義市】照常上班、照常上課。

◎南部地區

【台南市】照常上班、照常上課。

【高雄市】照常上班、照常上課。

桃源、那瑪夏、茂林、六龜、甲仙：停止上班、停止上課。

六龜區寶來國小、六龜區寶來國中: 明天停止上班、停止上課。

【屏東縣】照常上班、照常上課。

◎東部地區

【宜蘭縣】尚未宣布。

【花蓮縣】秀林鄉天祥、西寶、洛韶、關原地區: 明天停止上班、停止上課。

【台東縣】照常上班、照常上課。

◎外島地區

【連江縣】照常上班、照常上課。

【澎湖縣】照常上班、照常上課。

(集團連線報導)

行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形

關鍵字：豪雨停班停課
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