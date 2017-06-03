扁闢戰場綠挫咧等 ！「蔡英文跌倒 陳水扁吃飽」

前新聞雜誌總編輯野武士點出：蔡英文（左圖）跌倒，陳水扁（右圖）吃飽。（本報系資料照片）

眼看蔡英文執政不力，聲望下滑，陳水扁機會來了！他已經找到一個新的戰場。前新聞雜誌總編輯野武士直指這個戰場就叫做：「蔡英文跌倒，陳水扁吃飽」。

野武士點出，雖然蔡英文政府可以用司法的恫嚇對付阿扁，但這些都只是夜間吹口哨，壯膽用，阿扁根本不在乎，更不會因此稍收斂，反而會更有鬥志。因為阿扁已經找到了一個新的戰場。蔡英文執政不力，滿意度只有約3成，而雖過半的民調反對特赦，但贊成的也有3成。蔡只有3成民意，阿扁也是3成民意，火車對撞，誰勝誰敗還在未定之天？

野武士在東網評論指出，阿扁不怕扁案重啟調查，這樣他更可以名正言順地出庭，就有機會讓他那口若懸河的陳水扁式演講再度重現媒體。阿扁也不怕被取消保外就醫，就算不去尋找第2個醫療團隊，中監除了發發沒用的聲明稿，什麼也不敢做。阿扁再出江湖，蔡鐵定滿頭包！

他表示，阿扁《20萬字口述歷史》傳將發行，到時恐怕不只蔡英文心驚膽戰，民進黨各路人馬也要提心吊膽。如今蔡政府若真要法辦陳水扁，這本書保證會讓民進黨內許多要角急奔凱總統府，力阻蔡，以免不為人知的醜事被掀開。

野武士說，這些議員全台集結，將是扁替陳致中鋪陳從政之路的基本部隊。阿扁鬧得越兇，支持特赦他的30%民意就會越亢奮，眼看蔡英文執政不佳拖累的泛綠選將，就會急著和蔡切割，高舉赦扁大旗。「蔡英文跌倒，陳水扁吃飽‧‧‧國民黨呢？正好樂的看好戲，天下大亂，形勢大好，阿扁再出，風雲再起。」

(中時電子報)