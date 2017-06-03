缺少中國大陸球員 NBA老總發愁

前火箭中鋒姚明去年入選籃球名人堂。(美聯社資料照)

NBA總裁席爾佛一直致力將籃球行銷海外，除歐洲以外，他公開提及中國大陸是他最感興趣的市場。超級明星林書豪畢竟是美國人，席爾佛在總冠軍賽前的記者會表示：「我很煩惱，現在聯盟裡居然沒有任何中國球員。」

去年6月「大魔王」周琦被火箭用第43順位選走，中鋒王哲林也在第57順位被灰熊挑中，但是兩人最後都沒有成功留在NBA。席爾佛擔心缺乏中國球員，將衝擊NBA在中國大陸的行銷，「中國應該是世界上最多人打籃球的地方，也是世界上最多人看NBA的地方。」心急如焚的席爾佛還找上姚明幫忙。

「我們目前正設法與姚明合作，在中國開辦籃球學校，藉以發掘優秀的年輕球員，讓他們與各國新秀參與夏季比賽，然後我希望他們都能成為NBA球員。」席爾佛說：「我們需要增加中國頂尖球員的數量，為NBA和中國籃球帶來雙贏。」

所幸NBA球隊也明白中國大陸市場的魅力，火箭雖然沒有簽下周琦，他們對這位217公分的長人還是很有好感。如席爾佛所說，只要擁有適當的能力，中國大陸的籃球員都很有機會進入NBA，前輩姚明就是榜樣，他甚至還進入名人堂。

(中時電子報)