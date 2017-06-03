打擊IS 國際聯軍釀484平民死亡

美國軍方2日對外表示從至今造成484名平民喪命，但也被外界質疑數字過低。(圖片取自cbsnews)

2014年開始美國主導的國際聯軍為了打擊激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State, IS」，在伊拉克和敘利亞執行多次空襲行動，美國軍方2日對外表示從至今造成484名平民喪命，但也被外界質疑數字過低。

國際聯軍否認在保護平民的標準上有疏失，無辜平民死亡增加是因為越來越多空襲行動在人口密集的都會區進行，美軍每月都會報告更新該數字，不過美軍的數據總比非官方組織報告的還要低。

(中時電子報)