NBA》打造勇士王朝 杜蘭特可能降價留隊

勇士隊團薪即將爆表，杜蘭特(右)可能降價留隊。(美聯社資料照)

如割草一般橫掃對手、殺進總冠軍戰的杜蘭特，不僅公開吹噓他加盟勇士的明智決定，根據ESPN報導，他還願意減薪續留勇士。杜蘭特喜歡勇士是因為這裡聚集了許多好手，為了不拆散這支團隊，他得做出犧牲。

以杜蘭特目前的身價與10年年資，他理當獲得平均年薪3540萬美元的頂級合約；另一位主將柯瑞在新的勞資條款與大鳥條款下更可獲得總值2億美元的史上最肥約，如此勢必排擠到其他球員。由於柯瑞過去一直是領低薪，勇士應該不會在新合約虧待他。杜蘭特若想要繼續享受割草的快感，肯定得降價留隊，如同當年熱火的3巨頭。

後場大將克雷湯普生亦擁有另立山頭的能力，雖然他不想輕易為錢而轉隊，但勇士也不該虧待他。如果勇士高層真有辦法能維持團隊不散，杜蘭特明年球季才29歲，柯瑞30歲，他們很有機會打造出一個勇士王朝。

(中時電子報)