女性必知！下垂、變形恐是你自己造成的！乳房衰老3大原因

日常穿胸罩、食療、運動都能有效預防「乳房衰老」。（達志影像／shutterstock提供）

對女性而言，乳房除是哺乳工具，也是身體重要象徵，攸關身型與身材。然年紀增長，乳房也會衰老，面臨下垂等問題。然事實上，日常穿胸罩、食療、運動都能有效預防「乳房衰老」，以下為大陸《環球網》詳述乳房衰老的原因。

1、胸罩尺碼不符

現代人講求快速，加上網路購物也方便，有些女性買胸罩試都不試就買回家了。然事實上，隨年齡的增長、女性以及婚前婚後或孕育前後，乳房大小都會產生變化，這時選購胸罩就要調整適合尺碼，建議試過之後再買。

2、運動傷害

適當的運動有助於乳房更勻稱、健美，而運動時所穿戴得的胸罩也很重要。有些人運動時會覺得穿胸罩是個累贅，因此不戴胸罩。然事實上，這樣易使胸部曲線走樣。特別是跑步、跳繩等活動量較大的運動等，建議運動時更要注意保護胸部，避免胸部下垂而變形。

3、按摩錯誤

適度的按摩可使使乳房豐滿更立體有型，然如只是隨便拍打或者向下按摩，這樣只會讓乳房變形，甚至縮水變小。正確的按摩方法應當是先在乳房上塗上按摩霜， 然後順著乳腺組織向上劃圈。

此外，食療對胸部也是有影響。蛋白質攝取不足，甚至不吃油、不吃肉的減肥方法也許能讓你的腰細下來，但也可能讓你的胸部「縮水」。營養師建議，攝取富含蛋白質和脂肪的食品，如蛋類、魚類、瘦肉， 花生、核桃、豆類等，才能使細小扁平的乳房豐滿，對身體也更健康。

(中時電子報)