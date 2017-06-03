世桌賽》莊智淵橫掃日本對手 闖男單16強

莊智淵打進世桌賽男單16強。(本報資料照)

世界桌球錦標賽，台灣一哥莊智淵仍是男單最後的希望，他3日凌晨以11-7、11-1、11-3、11-8直落四橫掃日本削球好手村松雄斗，晉級16強。雖然莊智淵此戰贏得比前役更加輕鬆，但下一戰是場硬仗，他將碰上球王馬龍。

(中時電子報)