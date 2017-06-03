驚！世界最醜生物！現身日本福島水族館
談到日本福島，多數人會想到日本311地震後，福島發生核災事故！受到輻射影響，福島地區也持續被管制中，人們撤離後，福島地區也出現大量的野生動物。雖事隔六年多，福島仍在持續復甦中，也拚觀光！近來福島水族館開始展出被譽為「全球最醜生物」的深海魚水滴魚（Blobfish）。
全球最醜？然有些小朋友覺得超可愛！日經《中文網》報導，福島縣磐城市的「水藍色福島（Aquamarine Fukushima）」水族館開始展出被譽為「全球最醜生物」的深海魚水滴魚（Blobfish）。
據維基百科介紹，水滴魚曾被英國「醜陋動物保護協會」票選為全球最醜陋的生物。水滴於身體呈凝膠狀，皮膚容易脫落，粉紅色身體和類似鼻子的突起為水滴魚特徵
這次在福島水族館展出的「水滴魚」，全長約60厘米的水滴魚於是今年5月中旬在北海道羅臼海域水深750～1200米處被當地漁民的刺網捕獲。以活體狀態被捕獲極為罕見，在日本很少能有水族館展出。
話說這隻水滴魚經常呆在昏暗的水槽底部一動不動，雖然牠被評選為「全球最醜」，然近日到水族館參觀的小朋友卻覺得牠很Q！2歲的小妹妹還向牠打招呼，「你很可愛，轉過身來吧！」
(中時電子報)
文章來源：日經《中文網》
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