壞天氣怪美國？ 普丁笑籲全球冷靜
面對美國退出《巴黎氣候協定》美國總統川普，同時喊出希望個別重新談判，各國領袖顯然不買單，引起全球批評，對此俄羅斯總統普丁呼籲各界冷靜，還開玩笑說要是要是碰到壞天氣，大家都要怪美國帝國主義了。
中國與歐洲國家今（2）日誓言聯手拯救「孕育萬物的大地」；德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，巴黎協定是「保存所有生物」所必需，繼續沿著這條路走下去，以便成功搶救孕育萬物的大地。
不過普丁今天在聖彼得堡國際金融論壇中表示，國際社會對川普退出協議看得太嚴重，也提醒大家2015年簽下的協定，至今仍未生效，說了「別擔心，開心點」（Don't worry, be happy），希望大家別太責怪川普。
(中時電子報)
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