天氣不穩 全台防豪大雨 4縣市大雷雨警報

目前氣象局持續中南部地區發布豪（大）雨特報，南投、嘉義、高雄、屏東及花蓮山區也有局部大豪雨或超大豪雨發生的機率，以及苗栗、台中及台東山區易有局部豪雨或大豪雨，其他各地及澎湖、金門亦有局部大雨或豪雨，另氣象局同時針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨警報。(本報系資料照)

今天（３日）全台天氣持續不穩定，尤其是在中南部地區，由於鋒面介面在中南部的上空仍有明顯雨勢，目前氣象局持續發布豪（大）雨特報，除中南部地區已有超大豪雨發生的區域外，南投、嘉義、高雄、屏東及花蓮山區有局部大豪雨或超大豪雨發生的機率，苗栗、台中及台東山區易有局部豪雨或大豪雨，其他各地及澎湖、金門亦有局部大雨或豪雨，另氣象局同時針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨警報。

根據中央氣象局資料顯示，今天北部地區雖然目前雨勢稍緩，但今晨仍有可能有對流移入，造成局部地區較大降雨，仍須注意；溫度方面，各地由於降雨明顯，北部高溫約在２５至２７度，中南部及臺東２８、２９度左右。

氣象局指出，在西南氣流影響下，基隆北海岸、西半部、恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）及澎湖空曠地區及鄰近海域易有８至９級左右強陣風，沿海地區並有較大風浪，海邊活動、海上作業請多加注意。

氣象局提醒，請各位朋友非必要不要前往山區活動，也要注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，並隨時留意氣象局發布的最新天氣資訊及其他政府單位發布的防災訊息。空氣品質方面，今天全臺各地及離島地區空氣品質為良好等級。

(中時電子報)