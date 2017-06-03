一級淹水警戒!雲林縣今停班停課

今天清晨雲林縣長李進勇緊急宣布今停止上班上課。(翻攝自臉書)

全台天氣不穩，中南部日累積雨量驚人。(翻攝自中央氣象局)

今天(3日)全台天氣仍不穩定!中央氣象局針對全台各地持續發布豪大雨特報，另針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨警報。而雲林縣今天原本正常上班上課，但短短幾小時內降下超過383.5毫米的暴雨，因此清晨縣長李進勇緊急宣布今停止上班上課，氣象局也發布了一級淹水警戒。

根據雲林縣長李進勇在臉書表示，經斟酌各地災情決定，本縣本日停班停課，同時雲林縣災害應變中心二級開設，相關編組人員同步進駐整備，請大家注意自身安全，有任何災情資訊請立即聯絡應變中心05-5379409。

(中時電子報)