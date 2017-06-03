慘！大雨下不停 北海岸瓜果泡水裡

6月2自凌晨起，北海岸地區降下驚人雨量。現在正值瓜果生長季節，大雨過後瓜果泡在水裡。（新北市農業局提供）

今年首波梅雨報到，大雨來的又快又急，北海岸金山、淡水等區的瓜果不堪大雨，傳出災情，農業局已啟動災害通報機制，協助爭取農業天然災害救助。

6月2自凌晨起，北海岸地區降下驚人雨量。現在正值瓜果生長季節，大雨過後瓜果泡在水裡。另外剛種下的金山甘藷、茭白筍也受到大雨影響淹水、倒伏。農業局今日啟動農業天然災害查報機制。農業局彙整金山、淡水區公所查報農損情形，初步統計結果農損被害面積34.91公頃，損害程度約13%，換算面積4.58公頃。農損金額約77.1萬元。主要包含甘藷、西瓜、茭白筍、冬瓜等。另外三芝、石門等區因持續大雨，道路淹水不通，須待雨水消退後，才能勘查災害情形。

農業局提醒，瓜果類根部不宜浸水過久，大雨過後應儘速將田區積水排除。由於高溫高濕的條件下，容易發生病害，在雨後更須注意做好防病措施。中果期至成熟期植株，亦可藉葉面施用較高磷鉀比例的液態肥料，使植株盡快恢復生長勢並維持果實品質。

農業局表示，這幾天各地區公所仍然會持續查報各地農損情形，呼籲農友如有發生農損情形，儘速向所在地公所通報。也會依農產業天然災害救助作業要點查報爭取中央救助。

(中時電子報)