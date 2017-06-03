北海岸小旅行！貢寮卯澳灣眾藻爭艷 邀您體驗海洋生態

卯澳灣的水下礁岩上以海藻為主要的物種組成，覆蓋率可達40-50%。（新北市漁業處提供）

新北市貢寮區卯澳灣位在大陸沿岸流及黑潮的交會處，海流交換旺盛，水質清澈且富含營養源，使得灣內藻類極為豐富，也提供海洋生態基本的食物與生物棲息產卵的地方。卯澳灣海域有40種常見藻類，海藻物種多樣性極為豐富，是極具地方特色的海洋資源，歡迎民眾前來體驗海洋生態。

卯澳灣為臺灣東北角著名的峽灣，擁有天然岩礁、沙溝、珊瑚礁、海蝕平臺及海藻林等地形，適合幼魚之繁殖與疪護，行政院農業委員會漁業署在104年核定新北市貢寮卯澳灣成為全國第1個「栽培漁業示範區」。

麒麟菜是卯澳灣海域覆蓋率最高的海藻，當地常作為涼拌食材。（新北市漁業處提供）

新北市政府在105年度與國立台灣海洋大學、國立屏東科技大學及國立海洋科技博物館共同組成「大型藻類之繁養殖技術開發」計畫研究團隊，進行卯澳灣海藻最大資源量調查調查結果顯示，卯澳灣海域有40種常見藻類，且潮間帶與潮下帶的海藻種類組成大異其趣，顯示卯澳灣海藻物種多樣性極為豐富。

國立海洋科技博物館張睿昇博士表示，卯澳灣優勢種覆蓋率由高至低分別為鋸齒麒麟菜12.7%、貝狀耳殼藻7.4%、雞冠菜6.04%、無節珊瑚藻5.53%、海木耳3.42%及石花菜2.87%，光是這些種類在海底的覆蓋便已達40%，且麒麟菜、雞冠菜、海木耳及石花菜都是具經濟價值、可食用的藻種。

海藻除提供食用外，在海洋生態系中也扮演重要角色，海藻群聚生長的海域是水產動物最佳棲息地與食物來源，還可做為魚、蝦、蟹、貝等海洋生物之躲避、棲息及孕育的場所。為使卯澳灣能成為東北角海藻資源的種苗場，「大型藻類之繁養殖技術開發」研究團隊嘗試以人工種苗培育的海藻苗繩，建置在東北角海岸的廢棄九孔池內，期能使卯澳灣的海藻資源得以延伸永續經營。

農業局表示，貢寮卯澳灣在民國65年就劃定為水產動植物繁殖保育區，更在104年時被選定為栽培漁業示範區，逐步落實新北市海洋資源復育政策，並計畫性經營卯澳灣，朝向多元化發展，讓卯澳灣不僅有漁業功能，也逐漸轉型具備觀光休憩機能，另結合卯澳漁村再造，吸引民眾前往體驗海洋生態及漁村生活的休閒漁業，發展地方特色產業，提升栽培漁業示範區周邊居民收益，並創造新北市東北角地區漁業資源永續利用。

(中時電子報)