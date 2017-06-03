辦美簽更嚴了！ 要提供社交網站帳號
美國川普政府以國安為理由，已開始實施更嚴格的簽證審查，要求簽證申請人提交至少過去5年來的社交網站帳號以及相關電子郵件資料，還有15年來的個人資訊等。
據了解，美國新安檢審查已從上月25日開始實施，只要領事館人員如果認為申請人可能有安全威脅，就需要進行更嚴格的審查，並要求申請人提交所有使用過的護照號碼、電子郵件郵、電話號碼、5年來的社交網站使用資料和15年來的個人經歷，像是職業還有旅遊國家。如果發現申請人曾在臉書、推特或IG等社交媒體帳號追蹤激進人士的帳號或有不當貼文，就會面臨更嚴格審查。
但有許多人擔心此舉侵犯隱私權，甚至有些不具威脅的申請人，因個人政治傾向和宗教信仰被貼上標籤。
(中時電子報)
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