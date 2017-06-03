男子忠孝東路自焚 送醫急救中

北市忠孝東路五段凌晨4時40分，發生一起男子自焚案件。一名42歲李姓男子疑似心情不佳，先以寶特瓶在附近的加油站裝滿汽油後，再於路邊引火自焚。

路人見狀，趕緊用水澆李男身體，並打電話報警。救護人員將李男送往北醫急救，發現他全身有2-3度燒燙傷，面積約80%，意識清醒。至於其自焚原因，將交警方調查處理。

(中時)