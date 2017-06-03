嘉義縣山區4鄉鎮全面停班課

嘉義縣政府今清晨6點多發布消息，因豪雨風面滯留北港溪水系週邊，以達一、二級警戒水位造成嘉義縣山區鄉鎮（阿里山、梅山、大林、溪口）恐有致災之虞，加上雨勢增強，為考量學童安全及上班交通安全，今天阿里山、梅山、大林、溪口等鄉鎮停班停課。

另外，竹崎鄉光華國小、桃源國小、龍山國小、中和國小、中興國小停班停課，為防範豪雨及考量師生安全，也緊急宣布停班停課。

(中時)