動物園台日環教場域交流合作！培育年輕世代保育尖兵

到野外進行物種調查與鑑識等，是生物多樣性保育研究最基礎的工作之一。（台北市立動物園提供）

為提升台灣年輕學子國際視野，深化台北市立動物園與日本環境教育場域間的交流，動物園於5月31日與日本公益財團法人國際花與綠博覽會紀念協會、兵庫縣人與自然博物館簽署合作計畫，並預定於106年暑假再度共同舉辦6天5夜之「台日高中生生物調查體驗營」，讓學員們瞭解、體驗生物多樣性保育研究最基礎的工作－野外物種調查與鑑識，從而突顯環境教育向年輕世代紮根的重要性。

到野外進行物種調查與鑑識，是生物多樣性保育研究最基礎的工作之一，日本公益財團法人國際花與綠博覽會紀念協會及兵庫縣立人與自然博物館，為了讓肩負傳承年輕世代重責的高中生，有機會接觸海外未知的自然環境、拓展在自然科學領域的視野，在105年暑假期間，就曾特別與臺北市立動物園合作，辦理博物學家先修班課程的「臺日高中生生物調查體驗營」，讓台灣的高中生與來自日本的高中生一起進行生物多樣性野外探索活動。

為了培訓未來野外保育尖兵，台北市立動物園今年度更進一步與日本公益財團法人國際花與綠博覽會紀念協會、兵庫縣人與自然博物館簽署合作計畫，規劃在106年7月30日起至8月4日止共6天五夜，第2度辦理「2017台日高中生生物調查體驗營」，歡迎對野生動、植物與夜間觀察有興趣的高中學生（民國88年9月2日至民國91年9月1日出生者），即日起可至動物園機關網站報名。

「台日高中生生物調查體驗營」，讓台灣的高中生與來自日本的高中生一起進行生物多樣性野外探索活動。（台北市立動物園提供）

這次六天五夜的活動，將分別在台北市立動物園、東眼山森林遊樂區/教育中心及台灣博物館等地進行課程，透過博物館與動物園各領域專家的指導，帶領臺、日高中生進行動、植物觀察、生物相調查、標本製作與資料記錄分析等課程，學習生態研究的基本方法，並提供台、日雙方高中生交流機會、提升學員國際溝通能力。

期望透過生物體驗營活動的舉辦，帶領學員從生態體驗過程中，培養感性的自然情操，並提供臺日高中生共學的機會，以達到自然環境教育向年輕世代紮根的目標。

(中時電子報)