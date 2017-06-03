阿里山公路預警性封閉路段延至今上午10時開放

台18線十字村以上路段昨出現零星坍方落石。（呂妍庭翻攝）

18線十字村以上路段昨出現零星坍方落石。

阿里山公路台18線十字村以上路段昨出現零星坍方落石，為確保用路人安全，台18線77-88k，十字村至阿里山路段，昨晚8點實施預警性封閉，原預計今3日上午7點視天候狀況決定開放，經阿里山工誤段巡查，十字村以上路段，風強雨大，且還有零星落石坍方需清理，預警性封閉路段將延至上午10點開放。

(中時)