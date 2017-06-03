珍貴樹木棲地！新北市府為樹林站前老茄苳增設保護措施

新北市政府景觀處進行例行性巡視時，發現樹林火車站前兩株百年的茄苳老樹棲地遭大量腳踏車輛停放，立即著手替老茄苳進行棲地改善作業。（新北市政府景觀處提供）

106年3月，新北市政府景觀處進行例行性巡視時，發現樹林火車站前兩株百年的茄苳老樹棲地遭大量腳踏車輛停放，立即著手替老茄苳進行棲地改善作業。

這兩株百年的茄苳老樹，相傳是清光緒19年間（即西元1894年），南北縱貫鐵路完工時，當地的居民為紀念鐵路順利完工，在火車站前種下的幾株茄苳小幼苗。123年後，當年的茄苳幼苗已長成了威風凜然的大樹，延伸著強壯枝條與生長著別具特色的三出複葉，有秩序的交疊錯落，形成開展寬闊的樹冠層，庇蔭著來來往往的旅客，也見證著車站建築與周邊環境百年來的生活演變。

近日景觀處為老樹巡查健檢時發現該茄苳樹的棲地因民眾踩踏及停放機踏車輛，而有土壤夯實情形，將使根系氣體及營養交換受阻、根系受壓迫與傷害等影響樹木生長之情形發生，且經觀察兩株老茄苳之樹勢明顯不如往年，有開始衰弱之跡象，隨即與專家學者商討改善方法並積極妥善處理，以爭取時間維護新北市綠色資源。透過鬆土、施肥及改良土壤，運用兼具生態環保考量的木柱，搭配繩結等自然材料護欄隔離，再種植細葉雪茄花，以避免民眾及機踏車輛進入，同時亦可改善市容景觀。

景觀處表示，樹木要生長良好，給予樹根足夠的生長空間及棲地保護是必要的，呼籲民眾應避免在棲地上踩踏及擺放重物等行為，避免影響樹木棲地土壤質地。而市府後續也將逐月持續關注老茄苳的健康狀況及枝葉生長情形，並適時修剪以避免觸及電線及遮蔽交通號誌燈或告示牌，讓老樹可與在地居民和平共存，並讓其歷史和生命可以永續長存。

(中時電子報)