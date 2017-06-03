6月3日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●豪雨狂炸北海岸 今向南襲擊

受梅雨鋒面及西南氣流影響，北北基昨天短時間內降下豪大雨，釀成1人死亡、2人失蹤、15人受困、5人受傷。氣象局表示，隨著鋒面往南壓，中南部民眾今要格外注意，防範豪雨來襲。

●菲度假村賭場遇襲 4台人罹難 槍擊縱火 釀37死54傷

菲律賓馬尼拉「雲頂世界」度假村賭場2日凌晨驚傳槍擊和縱火事件，造成至少37人死亡，其中包括4名台灣人，另有54人受傷。儘管極端組織「伊斯蘭國」（IS）聲稱犯案，但菲國警方表示，自焚身亡的槍手未射殺在場人員，也無劫持人質，沒有證據顯示此案與恐攻有關。

●川普宣布退出《巴黎協定》

美國總統川普1日在白宮玫瑰花園宣布，美國退出《巴黎氣候協定》，強調這是為了履行保護美國及其公民的「莊嚴義務」，讓美國納稅人獲得公平對待，但他表示願意同各國談判，以達成對有利於美國的協定。

重點要聞

●暴雨炸台３死２失蹤35傷

暴雨炸彈襲全台！受梅雨季鋒面及西南氣流影響，全台昨天超大豪雨狂飆，北海岸災情慘重，民宅淹水、土石崩落、橋樑斷裂，民眾逃命時險象環生，有6歲女童等公車時被大水沖走，獲救時一度昏迷，送醫急救才恢復意識，還有計程車慘遭滅頂，乘客爬窗跳水脫困。這場豪雨共造成3死、2失蹤、35傷，另有15人受困，今鋒面南移，中南部民眾要小心防範。

●災情慘 基市府挨轟輕忽

基隆昨遭遇1975年以來，6月的單日最大降雨量，共造成1死、1失蹤、3傷，近6000戶受停水之苦，其中基金一路的大武崙地區災情最為慘重，基隆市長林右昌表示，因金山、萬里地區降雨量超過500毫米，已超過百年洪水量，偏偏又灌入基隆導致嚴重淹水；但民眾痛批，住了20多年從未見淹水超過100公分，市府這次太輕忽，應積極解決武崙溪淹水問題。

●土石流毀家 男遭活埋險死

雷雨狂炸！新北市金山、石門、萬里以及三芝等地昨在大雨肆虐下造成多起災情，石門一名男子險遭土石流活埋，所幸被鄰居發現報警，警消迅速協助脫困，僅腳掌被壓傷；猛烈雨勢也把金山的磺溪橋沖斷，另外還有多處道路坍方，農作物災情慘重，杜鵑花農難過說：「上萬盆杜鵑花全被大雨打落，心血全都泡湯。」

重點要聞

●鋒面南移 要提防「致災型」暴雨

梅雨鋒面加上西南氣流，暴雨昨襲擊北台灣，造成北海岸多處地區及基隆市大淹水，今天端午節連假補班補課，氣象局提醒，全台仍須嚴防大雨，尤其中南部及花蓮山區更要提防「致災型」超大豪雨，今天日雨量也可能飆破五百毫米。

●菲賭場遭攻擊 4台人身亡

菲律賓首都馬尼拉高級賭場度假村「馬尼拉雲頂世界」二日凌晨遭持步槍、操英語的菲國歹徒闖入潑汽油縱火，造成連嫌犯在內共卅七人死亡、七十五人受傷。外交部昨天證實，四名國人不幸喪生，我駐菲律賓代表處已掌握並聯繫死者家屬，提供赴菲辦理後事所需的行政協助。

●恐怖暴雨水灌地下室 三房仲險滅頂

「差一點大水就淹過頭，只差幾秒就沒命」，基隆市基金一路因武崙溪暴漲溢堤淹大水，一家房仲公司三名員工到地下室搶救資料，大水突然從通風口湧進，瞬間灌滿地下室，三人水淹及頸喊救命，幸消防員正在附近待命，趕在滅頂前驚險救回三人。

重點要聞

●暴雨炸台 警戒到週一

滯留梅雨鋒面伴隨西南氣流，昨天挾帶大雨灌進北台灣，北海岸地區從凌晨起降下超大豪雨，新北三芝日累積雨量刷新廿一年紀錄，基隆日累積雨量也創該站四十二年新高，氣象局因此首度啟用國家災防告警系統，北台警戒區範圍民眾在中午時分都接獲通知，提醒留意劇烈天氣變化。

●美退出巴黎協定 川普惹怒全球

美國總統川普一日在白宮宣布，美國將退出旨在遏止全球氣候暖化的「巴黎協定」，指控該協定未能以美國為優先，他的當選是「代表匹茲堡而非巴黎」。川普這項決定招致各國領袖憤怒與譴責，法國總統馬克宏批評川普愚昧，誓言要「讓地球再度偉大」；只有俄國總統普廷例外，自稱無意評斷川普作為，還聲援川普指全球應該研究修改協定，留下美國。

●這梅雨像「颱風」 重創北海岸

一個梅雨鋒面帶來的暴雨，造成新北市北海岸石門、三芝、金山、萬里到淡水等嚴重淹水。民眾驚嚇直呼，暴雨炸家園，景象好像十七年前象神颱風。氣象專家表示，因為中小尺度對流難以精準預測降雨區域，加上鋒面滯留與西南風對抗，延長降雨時間，是造成雨量暴增的原因。

(中時電子報)