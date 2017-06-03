遇大災 羅智強：蔡英文神龍首尾都不見

中時電子報
／綜合報導
水淹新北1死 8 校停課
金山豪雨釀災多處道路淹水超過100公分，停靠路邊車子幾乎遭滅頂。（資料照，李其樺攝）
北台淹水 蔡正元爆小英在台中餐敘
蔡英文總統2日傍晚視察中央災害應變中心，並向在場官員握手致意。（資料照，姚志平攝）

昨梅雨鋒面來襲，北部下起驚人雨勢，許多地方發生淹水或邊坡坍方等災情，釀成1人死亡、2人失蹤、15人受困、5人受傷。前總統府副祕書長羅智強認為馬英九當總統勘災時，蔡英文批評，要了解災情與災民需要，就坐車來，再困難的交通、花再多的時間，都值得。但等蔡英文當總統時不要説「坐車」來，根本連影子都不見。直言蔡根本是「神龍首尾都不見。」

豪雨成災，昨蔡英文回到台北第一個行程就是趕到中央災害應變中心，表示下午到台中出席活動，回台北途中雨勢很大，各地陸續傳出災情，中央、地方都已開設災害應變中心，保護人民生命安全是最優先的任務，中央、地方要通力合作、資訊整合，不僅要嚴防淹水更要注意坍方、落石、土石流，做好預防性撤離。強調「防救災視同作戰，上緊發條嚴陣以待！」

羅智強則認為「馬英九當總統勘災時，蔡英文批評，要了解災情與災民需要，就坐車來，再困難的交通、花再多的時間，都值得。等當自己當總統，發生災情，不要説「坐車」來，根本連影子都不見。」

且面對質疑，行政院發言人回嗆：「不希望因為天災把事情無限上綱，不必什麼事情就說部長，院長，總統沒有出來講話」。羅智強說奇怪了，難道馬英九執政時「了解災情與災民需要」很重要，還非得「坐車來」，蔡英文當總統，災情不重要、災民也忽然不重要了？

更奇葩的是，遇到大災，不但蔡英文神龍「不見首」，林全神龍「不見身」，連賀陳旦都給大家來個神龍「不見尾」，別説坐車，不勘災就是不勘災，推個次長擋一擋，好像人民就該大呼神龍萬歲了。俗話説：「神龍見首不見尾。」蔡英文更高，是「神龍首尾都不見。」

網友表示「至少黃國昌還知道演一下，菜政府直接放棄。」、「說穿了就是個只會說嘴，不會做事的總統。」、「下次變在野黨時，又會忘記自己曾說的屁話」、「其實大家都知道蔡英文有沒有來都沒差！」、「她的名牌雨鞋不能沾到水啦！」、「蔡口中有人民，心中就只有自己？」、「連演都不想演@@」。

(中時電子報)

文章來源：羅智強 臉書

關鍵字：蔡英文羅智強災情總統
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