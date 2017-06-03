買機票必看 挑選機位小撇步
好不容易買到機票，準備出國旅遊，但為了更舒適的假期，可別忘了挑選飛機座位也非常重要，尤其是搭乘長程飛機，不過，在這些機艙座位中如何挑選較舒適的機位，為美好假期留下好的開始，快看看由《GO trip》網站為大家彙整挑選機位的小秘訣吧！
1.走道、走道、走到
「走道很重要，所以要說3次。」因為挑選走道位置任何時候都可以起身在走道上走走，特別是長途旅行這種難以入睡的環境，有時是單純的走走，有時是去拿點吃的，有時是去洗手間，有時又順便可將腳伸出走到一點，裝作有大一點的加長空間機位。
2. 擇前段的座位
經濟艙的座位有很多，而誰最先有權利選擇這些較便利的座位？答案是航等較高的經濟艙乘客，在同一經濟艙內其實還細分了不同的子艙等，有人買的是全票，有人買的是優惠票，兩者除了在價格上有差異外，其實在選座位上也有不同的權益，前者可以比後者早一點在網上選擇座位，同時他們也因為艙等較高，有較高的機會獲得升等，升等之後，你身旁就有1個空位了，如果足夠幸運的話，所以選擇前段的座位比較有利。
3. 窗口位不被打擾
若是短程飛行，窗口位置是個不受打擾的絕佳好位置，除了可以欣賞景觀之外，也不會被來往的乘客和餐車打擾，但如果希望看到窗外風景而選擇窗口位，就不要選擇位於機翼上的位置，因為景觀會被機翼擋著，不過通常經濟艙較前排的座位都位於機翼上，如果要避開機翼位置，就只有選擇中後排座位。
4. 中間3座位分析
中間位是最令人厭惡的1個座位，因為看不到風景，也沒有走廊可隨便走動，但 3-3-3 配置中間的那個中間位其實並非壞的選擇，因為坐在左右兩邊的中間位，以及窗口位的乘客的出入都需要經過中間的座位，雖然失去了不被打擾的權利，但中間那排的走道位置就沒有這個問題。
(中時電子報)
文章來源：參考來源
關鍵字：座位
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