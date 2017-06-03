MiLB》賀！王維中獲釀酒人3A單月最佳投手

王維中和兩位隊友獲選釀酒人3A的5月最佳球員。(翻攝科羅拉多泉天襪隊官網)

(08:13更新)效力釀酒人3A科羅拉多泉天襪隊的台灣左投王維中，今年角色轉為牛棚投手，表現越來越好，5月拿下3勝0敗，主投15.2局送出14次三振，單月自責分率只有1.72，獲選球隊5月最佳投手。

釀酒人牛棚僅舒特(Brent Suter)1名左投，而農場左投哈德(Josh Hader)，將培養成未來王牌先發，其他左投潛力股則在高階1A和菜鳥聯盟，3A的王維中若表現穩定，有機會重返大聯盟。釀酒人29勝25敗，暫居國聯中區龍頭，領先第二的紅雀2場勝差。

王維中本季在3A出賽19場，全是後援，拿下3勝0敗，自責分率2.13，主投25.1局，被敲22安，有19三振、10保送，被打擊率2成42，每局被上壘率(WHIP值)1.26。王維中近4戰共投6.2局沒有失分，展現壓制力。

(中時電子報)