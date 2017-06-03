雲林大雨 恩惠養老院大淹水

豪雨不斷，斗南地區也幾乎一片汪洋。（許素惠攝）

雲林縣斗南恩惠安養院大淹水，一般轎車難以進入，消防隊緊急疏散住民中，數年前大雨，該安養院也曾淹水。

另台鐵發布，因斗南至大林間豪雨淹水雙線不通，即時起啟動斗南與大林間公路接駁機制。而101次於斗六折返作170次，472A次大林折返作101次。

(中時)