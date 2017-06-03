稱前瞻像媽祖照顧全民 蔡英文挨批不怕有報應？

總統蔡英文(左2)致贈中市樂成宮匾額，並參加揭牌儀式。（陳淑芬攝）

臉書粉絲頁「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」也製圖批評蔡英文「拿媽祖的名義說謊都不怕有報應?」(你這麼好騙，你家裡人知道嗎？)

行政院擬8年推動8824.9億元「前瞻基礎建設計畫」，不斷挨批對藍營縣市大小眼，花4千億大蓋輕軌也被綠營人士批緬懷一百多年前的技術。總統蔡英文昨日赴台中樂成宮致贈匾額，不忘宣傳前瞻計畫如媽祖一樣照顧全民，不偏心、對各縣市一視同仁公平。網友再度批評蔡英文「幹話王」，有FB粉絲頁也製圖問「拿媽祖的名義說謊都不怕有報應?」

行政院擬8年推動8824.9億元「前瞻基礎建設計畫」爭議不斷，不斷有藍營縣市首長抗議前瞻計畫大小眼。台灣智庫榮譽董事長、也是總統府資政，蔡英文競選前《十年政綱》的執筆人陳博志，也批評4千多億蓋輕軌不夠前瞻，人工智慧、無人車都已經出來了，現在的政府官員怎麼還再緬懷一百多年前的技術，緬懷歐洲跟日本的鐵路多方便呢？認為輕軌計畫一定要緩下來。

蔡英文總統2日抵台中參加全國水利節慶祝大會、到東區旱溪樂成宮致贈匾額，反年改團體號召公教退休民眾前往抗爭。蔡英文致詞表示，面對氣候變遷，應做好準備，呼籲立法院放下黨派成見，支持前瞻計畫，讓台灣不缺水不淹水，讓台灣能夠前進。

蔡英文並稱前瞻基礎建設計畫像媽祖一樣不偏心照顧全民，對各縣市一視同仁，給予公平發展的機會。

PTT八卦版網友留言「幹話王」、「可是媽祖不是管海上的，怎現在都擅自幫他劃分管轄」、「用媽祖綁樁？」、「媽祖淹水了，怎麼辦」、「空心屁話冠軍蔡英文」、「豪雨成災母豬還在講錢沾」、「你這個媽祖應該有近視吧，不然就是帶有色眼鏡。」

臉書粉絲頁「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」也製圖批評蔡英文「拿媽祖的名義說謊都不怕有報應?」網友也留言「啊不是說媽祖是統戰的工具？所以錢沾是？？？」、「不要侮辱媽祖」、「不知道為什麼民進黨很敢睜眼說瞎話」、「她是信耶穌的，不怕媽祖的報應!」、「他敢說我不敢聽」、「不是要去中國化，前瞻又跟媽祖有何牽扯！！」

(中時電子報)