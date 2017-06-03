輔導小農拚商機「返轉農學堂．新農列車領航」開課中

「返轉農學堂．新農列車領航!」開課。（新北市農業局提供）

新北市政府農業局將於6月2、3、8、9日舉行「新農列車進站」說明會，宣告新農民推動辦公室成立一站式服務平台，正式啟動今年度新農民輔導計畫，規劃農業五環架構-「返轉農學堂」、「見賢實習」、「天使募集」、「銷售通路」、「代代相傳」，各環緊密連結，相輔相成。即將開辦「新農創業+」沙龍及專才培育之「智慧農業新應用」、「品牌創意新感動」、「電商行銷新經濟」、「城市農遊新享樂」等趨勢課程，歡迎對農業有興趣民眾、相關從業人員參與。

五環輔導同時整合新北市政府各局處及農委會相關資源，盤點農業相關技術課程及實習場域、土地媒合、資材農機及肥料申請補助、優惠貸款、銷售通路等。打造科技入農的潮流趨勢，善用農政資源、實務經驗傳承，翻轉農業新浪潮。

農業局表示：新北農業屬小農經營模式，作物栽培面積小且種類繁多，要營造小農的獲利世代就不僅著眼於農業生產上的協助，跳脫補助的框架，以現今的科技應用、智慧化經營、現代化農機、電子商務橋接、都會休閒農業小旅行、微視頻行銷、全民募資等。以創新的思維畫出新農民發展藍圖，開拓青年從農的多元發展面向，挖掘新北市小農亮點，打破傳統、典範轉移。

對於新北市農友將辦理「農企業領航參訪及媒合」、「從農業好點子到全民募資」、「新北好農抵+展售活動」等實質產銷鏈結。並精選潛力亮點進行每案價值4萬元之品牌包裝、電商銷售、標章驗證、休閒農業之個案輔導，以及農業好點子募資上架，由輔導業師帶領新農創業家，開創新北農業新紀元。

「新農列車進站」招募活動，於106年6月起開辦4場次，活動時間地點詳列如下，誠摯邀請民眾、組織、團體一同投入活絡新北市農業，加入新北市農業行列，帶動農村新希望！現場座位有限,請把握機會報名。

(中時電子報)