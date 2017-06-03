輔導小農拚商機「返轉農學堂．新農列車領航」開課中
新北市政府農業局將於6月2、3、8、9日舉行「新農列車進站」說明會，宣告新農民推動辦公室成立一站式服務平台，正式啟動今年度新農民輔導計畫，規劃農業五環架構-「返轉農學堂」、「見賢實習」、「天使募集」、「銷售通路」、「代代相傳」，各環緊密連結，相輔相成。即將開辦「新農創業+」沙龍及專才培育之「智慧農業新應用」、「品牌創意新感動」、「電商行銷新經濟」、「城市農遊新享樂」等趨勢課程，歡迎對農業有興趣民眾、相關從業人員參與。
五環輔導同時整合新北市政府各局處及農委會相關資源，盤點農業相關技術課程及實習場域、土地媒合、資材農機及肥料申請補助、優惠貸款、銷售通路等。打造科技入農的潮流趨勢，善用農政資源、實務經驗傳承，翻轉農業新浪潮。
農業局表示：新北農業屬小農經營模式，作物栽培面積小且種類繁多，要營造小農的獲利世代就不僅著眼於農業生產上的協助，跳脫補助的框架，以現今的科技應用、智慧化經營、現代化農機、電子商務橋接、都會休閒農業小旅行、微視頻行銷、全民募資等。以創新的思維畫出新農民發展藍圖，開拓青年從農的多元發展面向，挖掘新北市小農亮點，打破傳統、典範轉移。
對於新北市農友將辦理「農企業領航參訪及媒合」、「從農業好點子到全民募資」、「新北好農抵+展售活動」等實質產銷鏈結。並精選潛力亮點進行每案價值4萬元之品牌包裝、電商銷售、標章驗證、休閒農業之個案輔導，以及農業好點子募資上架，由輔導業師帶領新農創業家，開創新北農業新紀元。
「新農列車進站」招募活動，於106年6月起開辦4場次，活動時間地點詳列如下，誠摯邀請民眾、組織、團體一同投入活絡新北市農業，加入新北市農業行列，帶動農村新希望！現場座位有限,請把握機會報名。
(中時電子報)
關鍵字：返轉農學
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。