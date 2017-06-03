吳綺莉母女破冰 小龍女手臂驚見20條傷痕

吳綺莉母女兩人將重新展開相處模式。(圖/吳綺莉微博)

港星吳綺莉和吳卓林家務事成為外界關注焦點，3月傳出吳卓林與吳綺莉溝通不良，甚至大義滅親報警抓母後離港，不過事隔兩個多月，母女似乎和好如初，還被媒體拍到一同外出逛街，不過卻意外發現吳卓林手上有近20條傷痕，讓外界覺得事有蹊俏。

根據港媒報導，昨天吳綺莉和吳卓林被拍到一同逛街，在歷經風波後吳卓林雖消瘦不少，都是精神狀態相當不錯，母親倆更親切的向記者打招呼，被問到是否氣媽媽？她語氣堅定表示：「沒有！從來都沒有」，也說身體復原狀況良好，對此吳綺莉坦言非常開心，加上女兒已經乖乖返家，心中的大石頭已經放下，不過此時卻被眼尖記者發現，吳卓林左手從手腕有近20條傷痕，而她似乎發現被察覺，立即將捲起袖子拉低，母女看似和諧相處狀態下，似乎還有不可告人的秘密。

對於母女相處模式，吳綺莉表示社工有再三提醒，若母女再遇到衝突，要先給彼此空間冷靜下來，以防事件再度重演，另外她也強調女兒返家後，仍有跟社工回報狀況，至於兩人相處方式也會重新開始。

(中時電子報)