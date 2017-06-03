男星調侃「生了假孩子」 Baby：我不是代孕

Baby回歸《奔跑吧》，氣色相當好！（圖／翻攝新浪娛樂）

Angelababy先前公布懷孕喜訊後，她工作全面暫停，包含火紅的《奔跑吧》也暫時退出，不過產後的她，近來終於回歸，讓不少粉絲相當興奮！只是Baby實在是因為太瘦，屢被懷疑「代孕」，沒想到她回節目時，男星鄭愷也驚呼怎麼這麼瘦，還調侃「你是生了個假孩子吧？」

Baby因為懷孕時瘦到幾乎不像孕婦，就連產後也火速恢復身材，先前就有狗仔爆料她是「代孕」，這讓老公黃曉明出面護妻，在網上曬出兩人的孕婦寫真；但沒想到Baby回到《奔跑吧》，隊友鄭愷看到她的身型，也忍不住說「怎麼生完孩子後完全沒胖？你是生了個假孩子吧。」

但這讓Baby隆重澄清「我不是代孕！」更說懷孕時鄧超都有來看她，當時她摸過肚子的，一旁的李晨也趕緊替Baby背書，「這個我可以證明，懷孕的時候我們吃飯，她還是那麼瘦。而且我也摸了肚子感受了一下。」力證Baby絕對是如假包換的孕婦。

(中時電子報)