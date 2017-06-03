豪雨襲擊 愛屋泡水怎麼辦？

豪雨襲擊後，部分地區陷入淹水惡夢，災後該如何處理泡水家具。(本報系資料照)

西南氣流發威加上滯留鋒面影響，全台大雨下不停！各地皆傳出淹水災情，迫使住在一樓的民眾得面臨愛屋泡水的窘境，而在積水退去後，泡水的家具又該從何下手清潔？

根據衛生署疾病管制局建議，淹水災區的民眾災後清潔不能馬虎，餐具應用沸水處理過後再使用，至於室內水淹水地區，例如牆面、廚房、廁所等，清潔後建議用稀釋市售漂白水進行消毒。 另外，好房網也彙整以下豪雨襲擊後，部分地區陷入淹水惡夢，災後該如何處理泡水家具。

1.木質地板或家具

木質地板或家具須徹底擦乾，再用除濕機除溼讓木頭內的水分蒸發，確定完全乾燥後，在木質地板或家具上塗上一層保護作用的木器漆或透明漆以維持色澤，但若木地板已泡水超過半日，建議民眾還是忍痛拋棄。

2.磁磚或塑膠地板

與木質地板相較，磁磚或塑膠地板好清理得多，只要清洗乾淨並消毒，做好除濕即可。

3.合板或密集板製成的地板或家具

因木板密度低，因此泡水後容易變形或龜裂長蟲，建議民眾還是忍痛丟棄換新。

(中時電子報)