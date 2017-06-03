豪雨成災 李富城：不知新北為何要養那麽多廢物

朱立倫對陸續發布停班停課表示「抱歉」，但李富城認為為什麼新北氣象團隊，都不知道提前告知市長，請市長及早按排。（新北市府提供/池雅蓉翻攝）

新北市三芝成豪雨重災區，市長朱立倫前往了解災情。（新北市府提供/池雅蓉翻攝）

昨清晨起，新北市受豪大雨狂轟猛炸，多處傳出災情。市長朱立倫取消行程，前往各地勘災，但各區停課、停班時間不同，惹民怨。下午主持災害應變會議，對陸續發布一事表示「抱歉」。氣象主播李富城則認為新北市一年支出數百萬元，請一支氣象團隊，都不知道提前告知市長，真不知道新北市為何要養那麽多廢物。

朱立倫表示，對造成民眾困擾感到抱歉，但他也強調，豪大雨造成災情不同於颱風，不僅難預測，各地降雨狀況也不同，故授權讓各校、各公所宣布停班、課，也盼各公所能用這次經驗，讓民眾更能配合。

另外，朱提及豪大雨停班、停課是根據天然災害停止上班上課原則，由各區公所、各校第一線宣布、應變，不同於颱風有警報可預測，豪大雨瞬間降下各區情況都不同，但應該從中記取教訓，要檢討如何更以民眾為本。

李富城則表示「很奇怪」，新北市一年支出數百萬元，請有一支氣象團隊，這些人是吃素的，都不知道提前告知市長，請市長及早按排，至少清晨五點就己經可以判斷豪雨之嚴重，痛批「真不知道新北市為何要養那麽多廢物。」

(中時電子報)