部長下鄉救前瞻 林濁水潑冷水
總統蔡英文昨贈匾給台中市東區樂成宮，致詞時表示前瞻基礎建設是為了台灣未來發展，景氣慢慢好轉，投資台灣給子孫好建設，大家一起來加油。林濁水在臉書直言在林全院長低信任度下，下鄉救「前瞻」支持度效果實在不容太樂觀。
林濁水指出，財訊民調在3月時民眾高度支持的前瞻計劃，在短短兩個月間支持度崩潰，落後於不支持度，成了44.1%比45.5%。為挽救失靈的「仙丹」前瞻基礎建設的社會支持度，成了蔡政府和民進黨天大的超級大事。蔡總統下令院長和部長要下郷辦說明會，甚至自己也「潦下去」。
林濁水表示，蔡總統動作雖大，但是时候真的不巧。群我倫理促進會的「2017社會信任調查」偏偏在這時公布，一年來決策權被高度弱化了的部長們名列社會最不信任第二名，比立委還不被社會信任。這樣低信任度的部長和聲望低迷的院長，下鄉說明非得非常非常賣力不可，無論如何，效果實在不容太樂觀。
(中時電子報)
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