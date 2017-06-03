部長下鄉救前瞻 林濁水潑冷水

強推前瞻，蔡英文親自下鄉救「前瞻」支持度。(陳怡誠攝)

總統蔡英文昨贈匾給台中市東區樂成宮，致詞時表示前瞻基礎建設是為了台灣未來發展，景氣慢慢好轉，投資台灣給子孫好建設，大家一起來加油。林濁水在臉書直言在林全院長低信任度下，下鄉救「前瞻」支持度效果實在不容太樂觀。

林濁水指出，財訊民調在3月時民眾高度支持的前瞻計劃，在短短兩個月間支持度崩潰，落後於不支持度，成了44.1%比45.5%。為挽救失靈的「仙丹」前瞻基礎建設的社會支持度，成了蔡政府和民進黨天大的超級大事。蔡總統下令院長和部長要下郷辦說明會，甚至自己也「潦下去」。

林濁水表示，蔡總統動作雖大，但是时候真的不巧。群我倫理促進會的「2017社會信任調查」偏偏在這時公布，一年來決策權被高度弱化了的部長們名列社會最不信任第二名，比立委還不被社會信任。這樣低信任度的部長和聲望低迷的院長，下鄉說明非得非常非常賣力不可，無論如何，效果實在不容太樂觀。

(中時電子報)