陳定南教育基金會營隊 開放免費報名
陳定南教育基金會將在暑期針對大專生、高中職學生舉辦「青天公民領袖營」與「陽光青少年志工營」，營隊只需繳交保證金，報名費用免費，陳定南兒子、基金會執行長陳仁杰表示，父親如果不從政，是會成為老師，盼能透過基金會完成陳定南對教育的熱忱。
大專生、研究生營隊「青天公民領袖營」活動時間是7月4日至7月7日，有台灣經濟的處境與出路、談陳定南的價值與實踐、公民新聞與網路社運、宜蘭經驗的影響與傳承…等課程，6月12日報名截止。
開放高中、高職及五專部一到三年級的「陽光青少年志工營」，活動時間是8月4日至8月7日，有宜蘭經驗參訪、認識台灣風俗民情、服務學習與成長…等課程，7月11日報名截止。
兩營隊活動地點皆在陳定南紀念園區，住宿是Home Stay 在地住宿，兩營隊各錄取56人，「青天公民領袖營」繳交2000元保證金、「陽光青少年志工營」繳交1000元保證金，報名辦法、方式可進入陳定南教育基金會官網查詢（http://www.mr-clean.org.tw/）。
陳仁杰表示，父親陳定南熱衷教育，「沒從政的話他會當老師。」透過基金會延續、完成父親的教育夢想，以領袖營為例，會以回顧過去、展望未來為主軸，探討「宜蘭經驗」以及面對資訊爆炸的時代，目標是希望能實踐陳定南「做中學，學中做」的精神。
(中時)
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