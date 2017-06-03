勞斯萊斯推有史以來最貴車款近4億
勞斯萊斯(Rolls-Royce)身為超豪華汽車的代名詞，旗下車款價值不斐早已不是新聞，但貴還要更貴，日前勞斯萊斯發表頂級車款Sweptail，身價高達1000萬英鎊(約3.8億新台幣)，就有外媒指出，若干年後，Sweptail將會超越現今Ferrari 250 GTO骨董車的車價，拿下全球最貴汽車寶座。
這輛號稱全球僅此一輛的Sweptail，全車手工客製化花了4年打造，外觀線條融合經典Phantom，加上現代設計感，車頂採用玻璃材質，若從上往下俯瞰，其造型猶如遊艇一樣，中央扶手也藏有玄機，改為可儲放香檳與升降杯架，開啟後會自動上升至最佳高度，奢華霸氣可見一班。
其實這輛Sweptail是專門替某位神秘買家量身打造的特殊車款，據了解，這項造車計畫從2013年就已啟動，期間從手工模型車一直到成車，歷經許多理念與設計上的修改，才完成這項大作。
不過勞斯萊斯也拒絕透露背後神秘買家，只能說車價超過3.8億新台幣，都能買3台Bugatti山豬王Chiron了，車主來頭肯定不小。
(中時電子報)
文章來源：dezeen
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