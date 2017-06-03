韓國各大海水浴場6／1陸續開放！台中旅展有好康

釜山海雲臺海水浴場。（圖片來源：海雲臺區廳）。（取自「韓國觀光公社」官網）

迎接夏天到來，韓國東海、西海以及南海等257個海水浴場也將自6月1日起陸續開放。據「韓國觀光公社」網站報導，首先於6月1日開放的是釜山的海雲臺海水浴場、松島海水浴場、松亭海水浴場。屆時喜愛玩水的旅客就能在此穿上亮麗比基尼、曬日光浴、看碧海藍天。此外，6/09-12所舉辦的「台中國際旅展」，內有許多由韓國的好康，喜愛旅遊的民眾不可錯過！

海雲臺海水浴場預計設置書香咖啡、海邊播音室等設施並開放夜泳，多方面滿足避暑客的需求。今年不僅將之前距沙灘有一段距離，長約200公尺的滑水道直接連至大海，部分區域也首度開放玩水上摩托車、香蕉船等水上運動。而在旺季的7月底至8月初則將延長開放時間至晚間9點，讓旅客盡情暢泳 。

而繼釜山之後是西海岸最大的大川海水浴場，開放時間為6月17日，與去年相去不遠。之後包含武昌浦海水浴場在內的各大海水浴場，則將於7月上旬或中旬全面開放。

臨海的釜山APEC世峰樓也有美景。（林宜靜 攝）

海水浴場開放期間，各海水浴場都準備了精彩的活動，如松島海水浴場的「全國歌唱比賽」、大川海水浴場的「全國海洋運動慶典」、東海岸鏡浦海水浴場的「空軍飛行秀」等。

6/09-12韓國觀光公社將首度參加由台中市旅行商業同業公會在烏日展覽館舉辦的台中國際旅展。旅展期間針對親子話題，台北支社也與旅行社推出『韓國親涼夏』品牌，讓來到旅展現場的大朋友小朋友可以為即將到來的暑假做準備。

【鬼怪 蕎麥君娃娃】和【防水摺疊野餐墊】好禮。（韓國觀光公社提供）

旅展現場購買《韓國親涼夏》限定親子商品（需有至少1位12歲以下兒童同遊），除了原本的旅展下單禮之外，單筆訂單還可另得到【鬼怪 蕎麥君娃娃】或【防水摺疊野餐墊】加碼禮！

(中時電子報)