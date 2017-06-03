樹木倒塌多 阿里山森鐵今停駛

阿里山森林鐵路本線因鐵道沿線樹木、竹子倒塌極多，今日停駛，以便清理。另阿里山國家森林遊樂區自昨晚10點休園，森林鐵路園區支線，祝山線、沼平線與神木線也已配合停駛。至於復園及復駛時間將視遊樂區聯外道路及豪雨狀況，再另行公布。

林務局嘉義林管處特別呼籲大眾，豪雨期間切勿前往山區旅遊，也應避免進入轄區內所有步道，以免因豪雨造成落石、坍方、積水及樹倒等，而危害自身安全。

(中時)