新中橫龍神橋重新開放 山區路況仍不穩定

南投縣水里鄉台21線（新中橫）龍神橋，2日晚間因濁水溪水位高、上游武界壩放流而封閉，今晨7點鐘經公路總局信義工務段人員巡查結果，橋梁河道水位已有下降，上午8點鐘重新開放通行，橋梁兩端並持續有保全人員警戒守視，信義工務段籲請用路人遵循現場交維人員指揮通行。

信義工務段表示，山區持續強降雨，造成部分邊坡不穩定及道路路面土石泥流漫流，在此期間請民眾盡量避免進入山區公路，及多注意行車安全，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播，公路總局祝您行車平安。

(中時)