NBA》有用嗎？暴龍展開人情攻勢留羅瑞
才剛宣布跳脫下季合約，正式成為非受限自由球員的暴龍明星後衛羅瑞，如今面臨隊友與教頭強力慰留，根據《ESPN》爆料，包含總教練凱西、迪羅薩與鮑威爾等人日前飛往灣岸地區跟羅瑞會談，企圖改變羅瑞打算走人的心意。
只是這樣的人情攻勢是否有用，目前還很難講，儘管羅瑞與迪羅薩組成東區超強後衛組合之一，也幫暴龍近年拿下不錯戰績，卻在連兩年季後賽都被騎士淘汰出局，今年更遭4連勝橫掃，才讓羅瑞興起不如離去的念頭或打算。
目前羅瑞自己渴望能夠加盟馬刺，或是家鄉球隊七六人，只是馬刺全力招攬快艇後衛保羅當中，七六人後場也有人滿為患的問題，是否認真考慮招募羅瑞？當前還看不出跡象，羅瑞單純只想看看自己能否吸引其他球隊的興趣。
可是暴龍上下當然不願看到羅瑞走人，如今出動凱西、迪羅薩與鮑威爾等人前往慰留，就是期望這名上季場均22.4分、7助攻與4.8籃板的後場大將不要離開，但以當前態勢來看，羅瑞可能還是先會觀望一陣子，不會太快決定去向。
(中時電子報)
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