金門擱淺海灘貨輪 今晨脫困重返大海

億薪輪趁漲潮拖淺，順利重返大海。（李金生攝）

擱淺一天一夜的億薪輪，今日清晨成功脫困。（金門岸巡總隊提供）

在金門新湖漁港外海灘擱淺，受困一天一夜的億薪輪，今（3）日清晨6時37分成功拖離，相關單位都鬆了一口氣。

高雄港籍，長58.1公尺，寬11.3公尺，總噸位865的億薪輪，在昨日凌晨3時許因為錨鏈斷裂，隨著強烈西南氣流擱淺於新湖漁港外海灘。由於船上尚有柴油約1萬2000公升，引起航港局和縣環保局的關切，所幸並無油污外洩情事。

昨天傍晚漲潮時分，縣港務處出動「金港一號」拖船，並由另艘貨船「聚薪輪」協助拖淺未果；今日清晨再趁高潮，續由「金港一號」執行拖淺作業，「聚薪輪」也在一旁待命。

6時37分許，億薪輪的船首從原本面對海岸，以45度角轉向大海，在眾人歡呼聲中成功拖淺脫困。

(中時)