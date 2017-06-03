《櫻之聲》結合校園讀書會！台灣文學艱辛歷程學生很有感

合影（右至左）台文館鄭邦鎮前館長夫人與鄭前館長、台南女中林秀珍老師、臺南女中學生李沛霖、黃明川導演、台文館廖振富館長、台文館張信吉組長。（文化部所屬國立台灣文學館提供）

5月31日國立台灣文學館於二樓第一會議室舉辦《櫻之聲》紀錄片放映及映後座談，邀請黃明川導演、鄭邦鎮教授及台南女中學生與談，並廣邀台南各所高中師生參與。此座談為「我們的文學關鍵字：跨語世代」計畫之延伸，日前於國立台南女子高級中學推廣實驗性校園讀書會，讓學生閱讀跨語世代的作家文本，再透過本次活動，讓學生對「跨語世代」作家們有更深一層的認識，認識台灣文學發展的歷程。

紀錄片《櫻之聲》為導演黃明川所攝，黃明川1955年生於嘉義，製作超過26年的藝術紀錄片，2014年爲嘉義市創建《國際藝術紀錄片影展》，是台灣藝術紀錄片先驅。《櫻之聲》記錄了台灣重要「跨語世代」作家們的身影，紀錄對象包含：堅持以日文創作、咸認在俳句上成就最高的黃靈芝、創辦笠詩社的陳千武、林亨泰、錦連和前輩詩人羅浪，以及長期擔任笠詩社社長的黃騰輝等人。

黃明川對此次《櫻之聲》首次結合校園讀書會覺得突破成規且作法新穎，並表示由年輕學子解讀歷史，書寫出屬於新世代的歷史是很有意義的事。

「我們的文學關鍵字：跨語世代」計畫，讓學生以讀書會形式閱讀《台灣詩人選集》、《台灣現當代作家研究資料彙編》閱讀跨語世代的作家作品。兩場讀書會分別邀請陳瀅州博士、國立台灣師範大學台灣語文學系主任林巾力教授導讀，林教授從日治到戰後的文學史切入，讓學生對跨語世代作家的創作與生活時空有所瞭解，並指出，文學不只是文本，是在歷史脈絡中，一群共同生活的人的思想的呈現。

台南女中學生李沛霖認為讀書會帶領學生了解台灣文學的歷史，在不同年代的歷史背景下，深切影響文學的發展，但是，不論時代如何改變，不變的是詩人永不停止創作的心。

台文館廖振富館長表示：《櫻之聲》是黃明川導演與台文館合作拍攝的《台灣詩人影音一百》及《誇語作家身影紀錄片製作計畫》兩系列作品，與加上獨自超過十年的追蹤記錄，集結精華而成的作品，跨語作家們在紀錄片中的親身口述，帶領學生與觀眾們一同看見日治時期至戰後失去語言的作家們，如何走過生命裡語言斷裂的創傷，書寫出生命的光輝。

此次「我們的文學關鍵字：跨語世代」計畫，以校園讀書會推廣方式展開，先閱讀文本，再藉由影像放映，希望文學向下扎根，讓青年學子能瞭解台灣文學一路走來的艱辛，並對本土文學產生更深的情感。期待台灣各世代精采的文學能漸漸深入校園，讓更多人都能欣賞。

(中時電子報)