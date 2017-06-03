最終場重返小巨蛋 劉若英：沒新意曾想放棄

劉若英八月將重返小巨蛋舉辦演唱會。(圖/本報系資料照)

歌手劉若英舉辦《我敢Renext》世界巡迴演唱會，最終場即將重返故鄉台北開唱，歷時兩年再次重登小巨蛋，甚至推出「雙主唱限定版」，讓歌迷是相當期待，不過她自曝曾想放棄最終場演出，這讓粉絲紛紛留言為她打氣。

劉若英8月11、12日將重返台北小巨蛋開唱，但她表示最初是不想辦這兩場，畢竟已經唱了50多場，內容若沒有翻新再唱也是沒意義，至於被定為「最終旗艦版」演出，她也反駁「我一直都是旗艦版了.誰規定要最終場？我把每一場都當最後一次」，但直到確定分身「劉若男」合體開唱，才發現似乎有更多可能性，加上某天觀賞李宗盛直播演唱會，當天一句「一定要好好的把握剩下來的時間,做些有意思的事情」，才讓劉若英決定放手一搏再唱一回。

最後劉若英也透露心聲，表示已經有了「唱一場,少一場」的感覺，相在站上舞台只要能讓觀眾感到溫暖，即便只有一個人也心滿意足，最後更向歌迷喊話「讓我們一起再瘋狂一次，再勇敢一次」，對此粉絲也留言回應「只要妳不放棄，我們就會陪伴你到永遠」、「好需要聽聽妳的聲音 然後勇敢走下去」。

(中時電子報)