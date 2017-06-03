勇敢抗癌！百位乳癌病友披婚紗 遊輪上走紅毯
勇敢抗癌！走出自生命、邁向新未來！6月1日，遊輪業者與台灣港務公司、中華民國乳癌病友協會攜手打造公益活動「Oh~My Princess白色饗宴」，邀請超過百位乳癌病友及其親友於高雄香蕉碼頭登上遊輪，重披白紗走紅毯，並以曼妙舞姿展現對抗病痛的自信及勇敢。希望藉此活動鼓勵病友們勇於面對病痛，也能走出戶外享受生活；同時實踐企業對社會的關懷責任，分享生命的正面能量。
乳癌免驚！保持運動、維持快樂心情，有助提高存活率、增健康！台灣癌症基金會執行長賴基銘醫師表示，台灣約每47分鐘就有一位女性罹患乳癌，而平均發生年齡約為54歲，其中以45至54歲婦女發生人數最多。
對於「Oh~My Princess白色饗宴」將活動首度移師國際豪華遊輪 公主遊輪上，並且在高雄港就能搭遊輪，許多病友都表示感到非常期待，能夠親自接觸國際豪華級遊輪，享受船上豪華設施及星級的美味饗宴，滿足對旅遊的嚮往。
參加的病友努力克服心理與生理障礙，展現最完美演出，他們堅毅、熱愛生命的態度讓人為之動容，給予最熱烈的祝福與掌聲。
遊輪業者表示，因今年新增高雄母港航程，剛好能共襄盛舉這麼有意義的公益活動，臺灣港務公司特別送出3間免費艙房，讓病友們有機會就近從高雄港搭乘公主遊輪一圓輕鬆安心的旅行夢想。高雄母港航程解決了以往南部朋友想搭乘遊輪都必須北上基隆，路途遙遠與行動不便者的困擾。
看到這群女性勇敢抗癌，讓人感動！事實上，台灣約每47分鐘就有一位女性罹患乳癌，而平均發生年齡約為54歲，其中以45至54歲婦女發生人數最多，高達3,650人，其次為55歲至64歲婦女，發生人數為3,122人。
因此，呼籲女性朋友除了每年確實接受乳房X光攝影檢查，高危險族群更要自主並提早年齡接受篩檢，並且隨時留意乳房的變化，觀察自身乳房外觀、觸感是否改變，若有任何異狀（包括乳房有凹陷情形、顏色、形狀有些變化或是有分泌物等）一定要到醫院接受檢查，千萬不可以置之不理，以免延誤治療黃金期。
(中時電子報)
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