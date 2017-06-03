金曲獎沒入圍 辛曉琪茫然哭了
2017年金曲獎入圍名單公布後，辛曉琪又無緣入圍，她被評為是遺珠之一，而有粉絲近來在網上替她抱不平，辛曉琪看到後頗有感觸，坦言公布當天自己在搭機，確認沒入圍後，坦言「很不真實」，最後在返家途中還是忍不住落淚。
辛曉琪昨在網上看到一位死忠粉絲寫下難過她金曲獎沒入圍一文後，也心有戚戚焉發文，透露金曲公布當天在搭機，但一落地就收到簡訊寫著「姊，對不起，沒能入圍。」當下她來不及沮喪，還是趕緊發訊息給所有工作人員表達歉意「對不起，沒能入圍，我給大家深深一鞠躬，對不起。」
但在從機場返家的途中，辛曉琪還是難過湧上心頭，更說自己看著窗外感到一片茫然，「淚水是止不住了。」許多人問她是否沒有報名？但辛曉琪說看到許多歌迷的留言就足夠了，「我心中已得到安慰，真的。」雖然強調做音樂不是為了得獎，可難免還是會感到失落，但辛曉琪強調自己已經平靜，更強調「我還是可以心安理得，理直氣壯的歡迎大家聽《明白》專輯！」
(中時電子報)
關鍵字：辛曉琪
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