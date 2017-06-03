太殺了 9飯店住一晚 4個月免費吃早餐
這也太殺了！陸客不來、國內景氣低迷，由台中、高雄9家飯店組成的「台灣特色飯店聯盟」為了提高住房率即日起打出「住1晚、4個月天天免費吃早餐」聯合行銷策略，即日起入住會員飯店1晚，即可獲得「台灣特色飯店聯盟」會員卡，會員本人持卡至9月30日前至各大特色飯店，即可免費享用早餐。
由台中愛麗絲國際大飯店、薆悅酒店、星動銀河旅站、水雲端/雲河旗艦概念旅館、1969 藍天飯店，以及高雄宮賞藝術大飯店、麗馨麗登汽車旅館、旗津道沙灘酒店、 樂逸旅居等9 家飯店組成的台灣特色飯店聯盟，為提高住房率及能見度，即日起推出「台灣特色飯店聯盟會員卡，請您免費吃早餐」活動。
即日起入住9家飯店任一家，即可獲得一張台灣特色飯店聯盟會員卡，即日起凡是會員本人持卡，在9月30日之前至各大特色飯店，即可免費享用早餐等於是用約3000元的住房費省下120天的早餐費用。預估這波會員募集的優惠活動，可以增加1000名會員，也就是在四個月內可增加1000間住房，約20％的成長率。
這波吃早餐免費促銷中，台灣特色飯店聯盟執行長胡智鈞也提出「0.8渡假哲學」強調要讓會員親自體驗，特色飯店關於「吃」之哲學，素求高纖、少油、少鹽烹調煮藝，將烹飪時原本加一匙鹽，改為「0.8」匙，讓飯店的餐廳成為健康餐飲美好美味的場所。
另，會員卡還提供聯盟訂房的優惠，持卡人以電話訂房，本人入住即可享有100元優惠，各家飯店也針對會員提供多項禮遇，如:入住10次即可獲得免費住宿一晚；贈送住宿抵用券及遊樂園免費入場券等，詳情可上台灣特色飯店聯盟粉絲專業及各飯店官網查詢。
(中時)
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