NBA》周琦今夏跟火箭簽約 先打夏季聯賽
有了《休士頓紀事報》資深記者費根掛保證，看來「大魔王」周琦的NBA之路終於即將展開！費根爆料火箭打算在今年夏天，跟周琦完成簽約動作，讓他下季正式成為NBA球員，目前他將先打NBA夏季聯賽，繼續提升自身戰力。
去年選秀會在第43順位被火箭選到的周琦，當時並未馬上跟火箭簽約，而是留在中國大陸CBA繼續征戰，結果他領軍新疆隊拿到上季總冠軍，隨後也在NBA季後賽期間飛往休士頓進行訓練，就已傳出不少即將跟火箭簽約的謠言。
如今隨著費根的爆料，周琦應可安心準備簽約了，畢竟費根說話的份量非同小可，他除了是火箭資深隨隊記者，也是美國數一數二的「大腕」媒體，先前林書豪效力火箭期間，只要費根一爆料，幾乎直接等同既成事實一樣。
目前不僅周琦要打夏季聯賽，包含先前遭爆小牛有興趣的丁彥雨航，以及七六人考慮招攬的郭艾倫等中國男籃紅隊(一軍)成員，都有可能先跟國家隊請假，前往拉斯維加斯打夏季聯賽，看來有機會越來越多中國球員投入NBA。
(中時電子報)
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